Подростки выбирают лучший фильм для молодёжи

Премия молодой аудитории - уникальная награда, организуемая Европейской киноакадемией и объединяющая профессионалов кино индустрии.

Премия существует уже около десяти лет. Ее присуждают лучшему фильму для молодежи, выбранному подростками из 38 стран.

В нашей студии Фредерик Понсар взял интервью у Николы Джонс, члена Академии и директора молодежного фестиваля в Берлине.

Уже второй год Премия молодой аудитории будет проходить в основном в Интернете. Обычно церемонию показывали в кинотеатрах, но в этом году все по-другому, за неделю до 25 апреля у подростков будет 3-4 дня, чтобы посмотреть все 3 фильма на веб-сайте Премии Европейской киноакадемии. Затем они смогут проголосовать онлайн за понравивившийся фильм, и так мы определим победителя Никола Джонс член Европейской киноакадемии, директор фестиваля

Среди трех финалистов - фильмы разных жанров и типов.

Один из них скандинавский исторический приключенческий фильм "Переправа" о четырех детях, вынужденных бежать от нацистов во время Второй мировой войны.

Есть много европейских картин, предназначенных для молодой аудитории. И мы хотим показать их миру, и эта премия - один из способов продвигать хорошие, очень хорошие фильмы (в Европе) Никола Джонс член Европейской киноакадемии, директор фестиваля

Анимация, бурно развивающаяся в Европе, представлена"Легендой о волках", совместного производства Ирландии и Люксембурга. Лента была отмечена в Европе и далеко за ее п ределами с тех пор, как была номинирована на "Оскар".

Очень важно, чтобы молодые зрители имели возможность оценить фильм, который они бы в обычной жизни не посмотрели в кинотеатрах или даже онлайн. В некоторых странах, больше чем в других, преобладает американский прокат. И эта молодежная награда раз в год дарит эту возможность... Никола Джонс член Европейской киноакадемии, директор фестиваля

Третий финалист - картина "Пиноккио" Маттео Гарроне, автора "Гоморры" - лауреата Каннского кинофестиваля, пересматривает одну из самых известных европейских сказок.

Фильмы можно посмотреть на платформе Европейской киноакадемии.