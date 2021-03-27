Подростки выбирают лучший фильм для молодёжи

Премия молодой аудитории - уникальная награда, организуемая Европейской киноакадемией и объединяющая профессионалов кино индустрии.
Премия существует уже около десяти лет. Ее присуждают лучшему фильму для молодежи, выбранному подростками из 38 стран.
В нашей студии Фредерик Понсар взял интервью у Николы Джонс, члена Академии и директора молодежного фестиваля в Берлине.
Среди трех финалистов - фильмы разных жанров и типов.
Один из них скандинавский исторический приключенческий фильм "Переправа" о четырех детях, вынужденных бежать от нацистов во время Второй мировой войны.
Анимация, бурно развивающаяся в Европе, представлена"Легендой о волках", совместного производства Ирландии и Люксембурга. Лента была отмечена в Европе и далеко за ее п ределами с тех пор, как была номинирована на "Оскар".
Третий финалист - картина "Пиноккио" Маттео Гарроне, автора "Гоморры" - лауреата Каннского кинофестиваля, пересматривает одну из самых известных европейских сказок.
Фильмы можно посмотреть на платформе Европейской киноакадемии.