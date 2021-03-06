В кинозалах и на онлайн платформах: что смотрим в марте?

"Годзилла против Конга" - американо-японский фантастический боевик режиссёра Адама Вингарда. Лента расскажет о противостоянии знаменитых монстров. В США премьера состоится 31 марта одновременно в кинотеатрах и на американском интернет-сервисе HBO Max.

19 марта в США, Канаде и Бразилии в прокат выходит шпионская лента "Курьер" с Бенедиктом Камбербэтчем. Это история о британском бизнесмене Гревилле Винне, нанятом в качестве агента МИ-6, и сотруднике ГРУ Олеге Пеньковском, который передавал информацию на Запад в годы холодной войны. В европейских кинотеатрах релиз намечен на 25 марта.

27 марта на платформе HBO Max состоится премьера документального фильма "Тина", рассказывающего о творческой карьере выдающейся американской певицы Тины Тернер. Режиссеры проекта — Дэн Линдси и Т.Дж. Мартин.

В Женеве сейчас проходит Международный кинофестиваль и Форум по правам человека. В нынешнем году - в формате онлайн. На сайте фестиваля можно не только смотреть фильмы, но и оставлять свои комментарии и ставить лайки. В программе форума - 31 картина.