Кинофестиваль, которому не страшна пандемия

На фоне коронавирусной пандемии организаторы кинофестивалей дают возможность зрителям смотреть конкурсные ленты в интернете. Между тем компания "Unifrance", занимающаяся продвижением и распространением французского кино за рубежом, вот уже более десяти лет предлагает просмотры фильмов в режиме онлайн.

В гостях у Euronews Даниэла Элстнер, исполнительный директор "Unifrance": "В нынешнем году мы проводим одиннадцатый по счету онлайн кинофестиваль французского кино (MyFrenchFilmFestival). Но давайте посмотрим на то, как все это развивалось. Наш кинофорум был задуман как событие в онлайн формате более десяти лет назад! Это сегодня кажется вполне логичным и даже почти нормальным для всех нас проведение фестивалей онлайн. Но десять лет назад мы должны были задумываться о том, стоит ли это делать? Мы задавались этим вопросом".

Онлайн кинофестиваль французского кино пользуется огромным успехом. С момента его основания интернет пользователями было просмотрено почти 54 миллиона лент. На сайте фильмы разделены на несколько категорий: есть анимационные фильмы и картины для молодежи. Во время фестиваля фильмы можно смотреть бесплатно с субтитрами на разных языках, в том числе на русском.

Даниэла Элстнер, исполнительный директор "Unifrance": "Мы делаем субтитры на 10 языках. У нас есть испанский, португальский, японский и, конечно же, китайский и другие языки. Мы посещаем страны и предлагаем фильмы на их родных языках. Это все меняет, потому что картины становятся более доступными. Нас знают в 200 регионах в течение многих лет, мы присутствуем на более чем 60 платформах. Когда мы начинали, мы сотрудничали всего с двумя-тремя партнерами. Сегодня с нами работают все основные платформы".

Лучшие французские фильмы можно увидеть онлайн на сайте фестиваля, а также на канале Youtube и других платформах до 15 февраля. В этот день международное жюри вынесет свой вердикт.