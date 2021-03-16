Защита прав человека на экране и в жизни: в Женеве выбрали лучших из лучших

Женевский международный форум и кинофестиваль по правам человека (FIFDH) во второй раз подряд проводился онлайн в условиях пандемии.
На виртуальной платформе транслировались многочисленные встречи и дискуссии, в том числе с такими заметными личностями в области защиты прав человека, как Анджела Дэвис, Ай Вэйвэй и многие другие.
Главный приз Женевы в категории творческих документальных фильмов был присужден картине "Игра теней" (Shadow Game) о несовершеннолетних мигрантах, бегущих от войны или нищеты, в Европу.
Фильм также получил приз молодежного жюри, благодаря доступу ко всем лентам в Интернете.
Гран-при в категории фантастика и права человека также была присуждена женщине - Бямбасурэн Даваа из Монголии за фильм "Артерии мира" (Die Adern der Welt). В нем глазами мальчика рассказывается о безжалостном разграблении монгольских земель транснациональными корпорациями.
Здесь фантастика встречается с реальностью, вызывая лавину воспоминаний.
В последний день фестиваля Макс Рихтер в сотрудничестве с Юлией Мар представили эксклюзивные отрывки из своей работы "Голоса", музыкального оформления Всеобщей декларации прав человека. Его исполнили и транслировали в декабре прошлого года в 37 странах и теперь выпустили на альбоме.
Фредерик Понсар, Euronews:
— Форум и кинофестиваль по правам человека прошел виртуально, с большим количеством гостей, просмотров и зрителей онлайн. А это значит, что даже во время пандемии борьба с нарушением прав человека должна продолжаться.