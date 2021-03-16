Защита прав человека на экране и в жизни: в Женеве выбрали лучших из лучших

Женевский международный форум и кинофестиваль по правам человека (FIFDH) во второй раз подряд проводился онлайн в условиях пандемии.

На виртуальной платформе транслировались многочисленные встречи и дискуссии, в том числе с такими заметными личностями в области защиты прав человека, как Анджела Дэвис, Ай Вэйвэй и многие другие.

Мы чувствуем сужение пространства для дискуссий по правам человека, мы чувствуем, что новостная повестка буквально поглощена пандемией, и этот фестиваль - одно из немногих пространств, которые остались на планете. Мы окружены великими личностями, которые согласились участвовать в фестивале в этом году, пожелавшие, чтобы их голоса были услышаны в Женеве, во время Совета ООН по правам человека Изабель Гаттикер директор кинофестиваля FIFDH

Главный приз Женевы в категории творческих документальных фильмов был присужден картине "Игра теней" (Shadow Game) о несовершеннолетних мигрантах, бегущих от войны или нищеты, в Европу.

Все в Европе должны увидеть этот фильм, потому что это происходит на нашем континенте. Я думаю, эта награда также поможет нам представить его разным аудиториям, и мы также запускаем «кампанию воздействия» и манифест, в котором мы подчеркиваем права детей, в том числе мигрантов Эфье Бланкеворт режиссер фильма "Игра теней"

Фильм также получил приз молодежного жюри, благодаря доступу ко всем лентам в Интернете.

Фильм о том, что... мы все были там, мы все были молоды и все стремились к чему-то. Все они хотят кем-то стать, учиться, найти работу, заботиться о своей семье Эльс ван Дрил режиссер фильма "Игра теней"

Гран-при в категории фантастика и права человека также была присуждена женщине - Бямбасурэн Даваа из Монголии за фильм "Артерии мира" (Die Adern der Welt). В нем глазами мальчика рассказывается о безжалостном разграблении монгольских земель транснациональными корпорациями.

Это история о семье монгольских кочевников. Рядом с ними нашли золото. И международная корпорация, конечно же, выкупает эту землю, которую в последствии начинает разрушать, использовать химикаты, отравляя воду... Ансгар Фрерих сопродюсер фильма "Артерии мира"

Здесь фантастика встречается с реальностью, вызывая лавину воспоминаний.

В последний день фестиваля Макс Рихтер в сотрудничестве с Юлией Мар представили эксклюзивные отрывки из своей работы "Голоса", музыкального оформления Всеобщей декларации прав человека. Его исполнили и транслировали в декабре прошлого года в 37 странах и теперь выпустили на альбоме.

Я отвечаю окружающему меня миру музыкой. Я посчитал важным еще раз пролить свет на этот текст. Мы живем в очень тревожное время, очень трудное время, не только во время пандемии, но и до нее: с тем, что происходило, с ростом популизма, новой правой политикой, национализмом, всеми видами изоляционистского и ксенофобского поведения Макс Рихтер композитор и пианист

Фредерик Понсар, Euronews:

— Форум и кинофестиваль по правам человека прошел виртуально, с большим количеством гостей, просмотров и зрителей онлайн. А это значит, что даже во время пандемии борьба с нарушением прав человека должна продолжаться.