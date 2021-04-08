Хунта Мьянмы отозвала посла в Лондоне

Посла Мьянмы в Великобритании Чжо Зо Мина не пустили на территорию дипмиссии в Лондоне: в течении нескольких часов его телефонные звонки в посольство оставались без ответа, а электронные письма возвращались.

Ранее Чжо Зо Мин выступил с заявлением, призвав освободить президента Мьянмы Вин Мьинта и государственного советника Аун Сан Су Чжи, арестованных хунтой. В ответ правящие сейчас в этой стране военные отозвали посла.

Около 50 человек собрались у здания посольства в лондонском квартале Мейфэр, протестуя против такого решения. Прибывшая на место полиция призвала людей разойтись и не нарушать ограничений введённых в связи с распространением COVID-19.

В Мьянме тем временем продолжаются протесты против военного переворота 1 февраля. В Янгоне демонстранты сожгли китайский флаг, выражая возмущение экономической и политической поддержкой, которую Пекин оказывает хунте, вплоть до угрозы наложить вето на международные санкции в Совете Безопасности ООН.

В штате Шан на востоке Мьянмы военные применили слезоточивый газ для разгона манифестантов, которые возвели баррикады и оказывали сопротивление. С начала протестного движения в стране в столкновениях с военными погибли более 500 человек. в том числе десятки детей. Протестующие требуют возвращения к власти победившей на выборах партии Национальная лига за демократию.

После военного переворота законодательную, судебную и исполнительную власть сосредоточил в своих руках главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн. Исполняющим обязанности главы государства был назначен вице-президент Мьинт Шве.