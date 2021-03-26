Американский президент на европейском саммите

Передачу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Штефан Гробе:"Спустя более года после начала пандемии, ситуация в Европе становится всё хуже и хуже. Вместо того, чтобы наслаждаться ослаблением карантинных мер в преддверии Пасхи, многим европейцам теперь придется терпеть более жёсткие ограничения.

Меркель извинилась за "пасхальный отдых"

В Германии, где, похоже, поднялась третья волна Covid-19, на этой неделе дела приняли довольно любопытный оборот. В начале канцлер Ангела Меркель и главы 16 немецких земель распорядились почти полностью остановить страну на 5 праздничных дней, что вызвало замешательство и мощную критику. Настолько мощную, что Меркель сдалась на следующий день. Публично признав свою ошибку, что редко бывает в политике, канцлер отказалась вводить локдаун, заявив, что ответственность за всё несёт только она:

«Несомненно, идея так называемого "пасхального отдыха" была ошибкой. Я глубоко сожалею об этом и хочу ещё раз извиниться перед гражданами, а также перед вами, дорогие коллеги ».

Меркель повинилась в момент, когда на европейском уровне росли разочарования и споры по поводу распределения вакцин, что широко обсуждалось на виртуальном саммите ЕС на этой неделе.

Европа радушнее принимает американцев

Впрочем, ярким событием того саммита было особое появление президента США Джо Байдена, у которого администрация, наверное, более проевропейская, чем некоторые страны-члены ЕС. Замечательная демонстрация трансатлантического единства после четырёх лет постоянных нападок на Европу со стороны Дональда Трампа!

Госсекретарь Байдена собственной персоной посетил Брюссель, к радости своих европейских хозяев. В интервью Euronews Энтони Блинкен подытожил:

«Мы хотели приехать сюда и быть здесь, имея в виду одну очень центральную задачу - просто подтвердить нашу приверженность НАТО, нашим альянсам, нашему партнерству с Европейским Союзом. Америка вернулась к соблюдению своих обязательств перед своими альянсами и партнёрскими отношениями. А нам оказали очень, очень хороший прием».

И всё же, возобновившаяся сердечная связь не может полностью скрыть того, что распутать наследие Трампа оказалось сложнее, чем ожидалось, и в политическом смысле дороже. Особенно в важнейшей торговой политике.

Оптимизм в трансатлантической торговле

На этой неделе Американская торговая палата в ЕС организовала конференцию, чтобы дать оценку трансатлантическому бизнесу. На ней был один особый участник: оптимизм.

Ко мне присоединяется Сюзан Денгер, генеральный директор Американской торговой палаты в Европейском союзе.

Гробе: Многие люди в деловых кругах и за их пределами заранее хвалят администрацию Джо Байдена, надеясь на перемены. Но пока, похоже, что лозунг «Америка прежде всего» сменён на «Покупай американское». Что нового принесла трансатлантическая торговая политика Байдена?

Денгер: Она уже принесла огромный и очень позитивный импульс. Не прошло и ста дней, как Байден вступил на пост президента, и ему неизбежно приходится в первую очередь сосредоточиться на внутренней повестке дня, навести порядок в своем доме. Думаю, время покажет. Но признаки хорошие. Мы очень позитивно оцениваем возможность сблизиться и вместе решать некоторые из проблем, которые всё ещё существуют между ЕС и США в плане торговли.

Гробе: В начале марта США и ЕС заключили соглашение о четырехмесячном замораживании наложенных друг на друга пошлин из-за субсидии для Boeing и Airbus. Но тарифы Трампа на сталь и алюминий всё ещё в силе, а европейские тарифы, введенные в ответ, должны быть удвоены с 1 июня. Похоже, эскалации избежать сложно. Ваше мнение.

Денгер: Очень позитивным знаком стало то, что после разговора между президентом Байденом и председателем фон дер Ляйен всего десять дней назад они согласились отсрочить на 4 месяца эту конфронтацию. Так что это первый шаг. Мы, как бизнес-сообщество, ожидаем, что следующим шагом станет принятие некоторых мер в отношении тарифов на алюминий, предпочтительно их полная отмена, но главное - вывести из-под них Евросоюз. А напряженность в торговле существовала всегда, в любых отношениях неизбежно возникают трения. Было бы наивно ждать, что всё это уже прошло. Но имеется позитивный настрой, и сейчас мы находимся в гораздо лучшем положении для решения этих проблем, чем в прошлом году.

Гробе: Официальные лица в ЕС верят, что можно урегулировать спор между Брюсселем и Вашингтоном о планах налогообложения крупных цифровых компаний. Есть ли повод для оптимизма? Находят ли они общий язык?

Денгер: Думаю, что сейчас с обеих сторон есть желание больше и теснее работать вместе - это то, что нам нужно. ЕС и США должны взять на себя лидерство. Нам нужен международный подход. Теперь, когда США снова вышли на мировую арену, мы и европейцы согласны с тем, что сейчас нам лучше взаимодействовать в рамках Организации по экономическому сотрудничеству и развитию. Никому сейчас не выгодно применять односторонний подход и, в частности, допускать, чтобы разные страны вводили свои собственные налоги. Думаю, есть сильная надежда на то, что мы сможем работать вместе, восстановить диалог, наладить связь, создать чувство доверия. А затем, работая вместе, мы сможем решить эту проблему сообща, потому что она определенно требует международного подхода.

В Суэцком канале недооценили природу

Процветание мировой экономики зависит не только от трансатлантического партнёрства. Иногда на ровном месте возникают препятствия, которые могут серьезно нарушить её работу. Такие, как грузовое судно размером с небоскрёб, застрявшее поперёк Суэцкого канала в Египте, что серьезно угрожает мировому судоходству.

Полный контейнеровоз под панамским флагом, шедший из Азии в Европу, сел на мель в рукотворном канале и повернулся боком. Суэцкий канал - это жизненно важная для международной торговли артерия. Образовались огромная очередь судов, которым не терпится пройти, потому что их срочно ждут в европейских портах.

Удаление массивного плавсредства это - монументальная операция, и если контейнеры придётся сгружать, то канал может быть закрыт на недели. Судя по всему, причиной аварии стала песчаная буря - никогда нельзя недооценивать силы природы".