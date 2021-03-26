Китай вводит санкции против Великобритании за "распространение лжи"

КНР вводит санкции в отношении Великобритании. Это ответный шаг Пекина на соответствующие действия Лондона, внесшего ранее в "черный" список нескольких китайских чиновников и организацию, которых здесь посчитали причастными к преследованию уйгуров в Синьцзяне. КНР обвиняет ныне значащиеся в ответном списке лица и компании в распространении "лжи и дезинформации".

"Мы солидарны с девятью гражданами, в отношении которых сегодня были приняты санкции. Это не остановит ни их, ни британское правительство: мы и далее будем открыто заявлять о "промышленных" масштабах нарушений прав человека в Синьцзяне", - отметил Доминик Рааб, министр иностранных дел Великобритании.

В своем Twitter премьер-министр Борис Джонсон выразил поддержку соотечественникам, которые проливают свет на факты притеснения уйгуров.

Под санкции, в частности, попали глава комитета по иностранным делам палаты общин Том Тугендхат, академик Джоан Смит Финли, организация "Уйгурский трибунал". Китайские граждане и учерждения не смогут вести с ними дела. Въезд на территорию КНР для них закрыт.

"Я бы хотела подчеркнуть, что в данной ситуации речь идет о провокации со стороны США, Великобритании, Канады и ЕС. Китай лишь защищается. Наш ответ - законная самооборона. Это легитимный и справедливый шаг", - в свою очередь, считает официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

В ООН заявляют о подневольном труде более миллиона уйгуров и представителей других меньшинств в Синьцзяне. Правозащитники сообщают и о принудительной стерилизации женщин в местных лагерях. Изначально Пекин отрицал существование этих учреждений, но позже назвал их центрами профессиональной подготовки в целях борьбы с экстремизмом.