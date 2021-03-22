Китай ответил на санкции Евросоюза не совсем зеркально

Око за око. Китай ответил на персональные санкции Евросоюза своими мерами против политиков и официальных лиц ЕС, хотя и не совсем зеркально. В "чёрный список" Пекина попали 10 человек, включая членов Европарламента, которые якобы нанесли серьёзный ущерб суверенитету КНР и распространяли о нём злонамеренную дезинформацию. Один из них, немецкий правоцентрист, член парламентского Комитета по иностранным делам, осудил меру против него:

«Это, конечно, политически прискорбный выпад, закрывающий возможность диалога, - сказал Михаэль Гахлер. - А диалог необходим, чтобы обратиться к таким серьезным вопросам, как дело уйгуров и массовые задержания на чисто этнической почве».

Верховный представитель ЕС по внешней политике считает, что КНР уходит от диалога:

«Вместо того, чтобы изменить свою политику и ответить на нашу законную озабоченность, Китай снова закрыл на неё глаза. Его поведение достойно сожаления и неприемлемо, - сказал Жозеп Боррель. - ЕС будет и дальше полон решимости защищать права человека и реагировать на серьёзные нарушения и злоупотребления, где бы они ни совершались".

Ранее в понедельник министры иностранных дел Евросоюза запретили поездки в него и заморозили активы четырём китайским чиновникам. На них возлагают ответственность за ситуацию в Синцзяне, где община мусульман-уйгуров подвергается жестокому обращению и принудительному труду.

Для наказания за нарушение прав человека был применён «Европейский акт Магнитского». Брюссель предпринял такие действия против Пекина впервые за более, чем 30 лет, согласовав их с Лондоном, Вашингтоном и Оттавой, которые сделали аналогичные шаги.