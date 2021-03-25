Китай объявляет бойкот Nike, H&M и Burberry

Настоящая PR-война разворачивается в Китае против западных брендов, выступивших с критикой преследования уйгуров в Синьцзяне и, в частности, заявивших об отказе от хлопка местного производства. Nike и H&M объявлен бойкот. Товары шведской компании исчезли с нескольких онлайн-платформ. Сообщается о расторжении гигантом Tencent Games соглашения о создании образов для игры Honor of Kings с Burberry.

"Вполне возможно, что в наши дни китайцы не намерены позволять некоторым иностранцам есть китайский рис и разбивать при этом китайские миски", - заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Государственные СМИ обвинили западные компании во "лжи" и усмотрели в их действиях некие "скрытые мотивы". Заявления Nike и H&M были опубликованы на сайтах компаний еще в прошлом году, но оказались в центре внимания после того, как Великобритания, ЕС, Канада и США ввели санкции в отношении ряда чиновников КНР, которых посчитали причастными к нарушениям прав человека.

По данным ООН, по политическим мотивам в исправительных лагерях в Синьцзяне могут противозаконно содержаться до одного миллиона этнических уйгуров.