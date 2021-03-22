Евросоюз вводит санкции против Китая и Чечни

Впервые после подавления протестов на площади Тяньаньмэнь, Европейский Союз вводит санкции против Китая за нарушения прав человека. Их одобрили на встрече в Брюсселе министры иностранных дел ЕС. В "чёрный список" внесены четыре официальных лица из КНР, которым запрещены поездки в Союз и заморожены имеющиеся в нём активы.

Ограничительные меры стали реакцией на положение в Синцзяне, где уйгурская община подвергается жестокому обращению и принудительному труду, а также на произвольные задержания большего размаха. Китайское правительство уже объявило, что в ответ вводит санкции против 10 европейских чиновников и четырех организаций.

Ужесточение позиции в отношении Китая подвергла критике Венгрия.

А приветствовали как первый шаг многие депутаты Европарламента, в том числе социалист из Испании:

«Я бы сказала, что эти санкции разумны, - сказала Инма Родригес-Пиньеро. - Они посылают очень чёткий сигнал о том, что Евросоюз не готов мириться с нарушениями прав человека без принятия мер по изменению ситуации. Мы развиваем торговые отношения с Китаем, для которых важно иметь и соблюдать равные правила. Именно поэтому принципы и ценности ЕС должны уважаться».

Введение санкций стало возможным благодаря принятию в декабре прошлого года «Европейского акта Магнитского», Этот механизм позволяет наказывать людей, ответственных за грубые нарушения прав человека или получающих выгоду от этого.

В понедельник объявлено, что новым ограничительным мерам ЕС подвергнется всего 11 человек, в том числе из КНДР, Эритреи, Южного Судана, Ливии и России. За преследование членов ЛГБТ-сообщества в список включены сразу два представителя Чечни - вице-премьер правительства Абузайд Висмурадов и глава отдела МВД в городе Аргун Аюб Катаев.

В российском МИДе санкции против людей, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, назвали "неуклюжим пиар-ходом".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, находящийся с официальным визитом в КНР, сказал, что попытки ЕС наказывать Россию и Китай с помощью санкций — «это просто неумно».