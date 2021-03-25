Военный парад в Афинах в честь 200-летия революции

200-летие греческой национально-освободительной революции отметили военным парадом. Борьба за независимость Греции от Османской империи длилась почти десять лет, на её исход повлияли и поражения Турции в войне с Россией. Под игом османцев Греция находилась 400 лет.

В условиях карантина мероприятие проходило без зрителей на площади Конституции в Афинах. В нем приняли участие пешие, моторизованные и военно-воздушные части Вооруженных сил Греции, а также подразделения греческой полиции, Пожарной службы и Береговой охраны. Перед трибунами проехали ракетные установки, включая ЗРК "Пэтриот", и тягачи с платформами, на которых были установлены беспилотники. Впервые к параду присоединились военные подразделения стран - союзниц Греции. Вместе с греческими самолетами в воздух поднялись группы американских F-16 и Rafale французских ВВС.

"Мы гордимся всеми нашими достижениями", — обратилась к согражданам президент Греции Катерина Сакелларопулу. — "Наша родина — современное демократическое государство, оно находится в основе Европейского союза. Греция также играет стабилизирующую роль в регионе".

В 1829 году Греция получила автономию, а в 1830 году - полную независимость. В своем выступлении глава государства отметила вклад России, Франции и Англии в освобождение Греции.

В этом году на параде, помимо руководства республики, присутствовали приглашенные гости — премьер-министр РФ Михаил Мишустин, принц Уэльский Чарльз и герцогиня Корнуоллская Камилла, президент Кипра Никос Анастасиадис, министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли. Они возложили венки к памятнику Неизвестному солдату у стен греческого парламента.

Из Афин передает корреспондент Euronews Апостолос Стаикос: "После затяжного экономического кризиса. В разгар пандемии страна отмечает 200-летие своей независимости. Это повод не только для празднований, но и для самокритики и размышлений. Жителей Греции призывают решить, что они хотя получить, чего хотят добиться в ближайшие годы".