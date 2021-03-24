200-летие греческой революции

Греция отмечает 200-летие начала войны за независимость. Центром сопротивления Османской империи, под игом которой страна находилась 400 лет, стал Пелопоннес: 25 марта 1821 года бело-голубой греческий флаг был поднят в монастыре Айя-Лавра, что стало сигналом в началу ворружённой борьы.

Юбилейные мероприятия, организованные оргкомитетом "Греция-2021", уже идут по всей стране и завершатся летом в Афинах. Комитет возглавила Яна Ангелопулу-Даскалаки, руководившая и подготовкой Греции к Олимпиаде 2004.

"Греческий народ прошел через большие трудности, - говорит она. - На этом пути были победы, но были и поражения, катастрофы. И вот мы сегодня здесь. Одна из наших целей - всесторонне вспомнить все, что произошло за последние 200 лет, а также подумать о том, что мы, греки, собираемся делать дальше".

Среди задач комитета и финансирование молодёжных проектов, которые рассчитаны не только на этот год, но и на много лет вперёд.

"Мы планируем создать первый институт искусственного интеллекта и алгоритмов, - делится планами Яна Ангелопулу-Даскалаки. - Молодые греки смогут учить и других своих сограждан, получая от этого профессиональную пользу".

Война за независимость, казавшася почти безнадёжной, длилась 9 лет, на её исход повлияли и поражения Турции в войне с Россией. 24 апреля 1830 года Греция получила полную независимость.

Фэй Дулгкери, Euronews:

"Сердце греческого восстания против Османской империи когда-то билось здесь, на юге Греции. 200 лет спустя Греция все еще пытается уладить свои разногласия с Турцией, сменившей Османское государство".