Гости не приедут — так хоть свои отдохнут: Париж вновь закрыт

Гости приехать не могут — так пусть хоть свои отдохнут как следует: владельцы парижских гостиниц следуют примеру других городов Европы и приглашают жителей французской столицы провести выходные в паре кварталов от собственного дома.

Парижане насмотрелись на Эйфелеву башню, так что подарок от отеля — бутылка шампанского в номер — прельстит их куда больше, чем "открыточный" вид из окна.

Патрик Арну, директор отеля:

"Сегодня зарубежных гостей у нас практически нет, так что мы решили сосредоточиться на местной клиентуре — жителях Парижа и Иль-де-Франса. Обычно их у нас не было совсем, а сегодня это 15% наших постояльцев".

Кинотеатры Парижа по-прежнему закрыты, но в мини-кинотеатр можно превратить любой гостиничный номер. Один из отелей, в сотрудничестве с продюсерской компанией, так и поступили: проектор, экран во всю стену — по размеру больше, чем кровать. Фильм на выбор, хоть новый, хоть старый, попкорн в номер по желанию. Авторы идеи считают, что у неё останется будущее даже когда — и если — карантин закончится.

Натанаэль Кармиц, глава MK2 group:

"Гостиничный бизнес пострадал, кинопрокатный бизнес пострадал — так что мы решили взять эти два сектора, несущих гигантские потери, и объединить, посмотреть, что из этого получится. С обеих точек зрения это нечто совершенно новое, такого опыта пока ещё нет".

Спустя почти ровно год после первого карантина, в пятницу в Париже вступил в действие уже третий по счёту локдаун — лишь чуть менее жёсткий, чем предыдущие.