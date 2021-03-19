В регионе Бордо производят вино из конопли

В знаменитом на весь мир французском регионе Бордо начали производить вино из конопли. Во Франции разрешено использование каннабидиола — этот непсихоактивный компонент растения, обладает успокоительным действием. 28-летний Рафаэль де Пабло продал уже 8500 тысяч бутылок этого напитка стоимостью 34 евро.

"Мы получили разрешение на выращивание и производство, мы обо все сообщаем в полицию и местную администрацию. Мы смогли получить разрешение на выращивание конопли после того как выбрали французских сорт и задекларировали нашу деятельность во всех инстанциях", — рассказывает винодел.

Соцветия и листья конопли содержат свыше 60 различных каннабиноидов и они присутствуют в организме человека в естественной форме, высвобождаясь по мере надобности. Эндоканнабиноидная система выполняет важные функции, отвечая за психический и физиологический баланс.

"Работа эндоканнабиноидной системы влияет на центральную нервную систему, чувство усталости, на депрессивные состояния расстройства сна и в целом воздействует на такие болезни как ревматизм. На фоне текущих проблем решение производить напиток на основе вина и каннабидиола я считаю замечательным — храбрым и оригинальным", — говорит президент местной ассоциации виноделов Grand Cercle des Vins de Bordeaux Ален Рэйно.

Во Франции производство осложняется тем что выращивать коноплю можно, но выделять вещества из растения — нельзя. Поэтому каннабидиол из культивированной в Бордо конопли получают в соседней Германии.

Недавно производство вина из конопли началось в Испании, а также за океаном — в Калифорнии.