Тоска по культуре: все билеты сметены за считанные минуты

Театр "Берлинер ансамбль" в столице Германии впервые с осени принимает зрителей. Минкульт и минздрав страны решили провести пилотный проект и проверить, насколько безопасными можно организовать спектакли и представления. Эти выводы сделать ещё предстоит, но необходимость снять культурный карантин оказалась очевидной сразу.

Оливер Резе, директор "Берлинер ансамбля":

"Не только мы, но и другие организации, которые приняли участие в пилотном проекте, полностью распродали билеты мгновенно: три-четыре минуты. Это значит, что публика остро тоскует по культурному времяпрепровождению, требует душевного, психологического отдыха от этой пандемии".

Полный аншлаг — несмотря на то, что зрителям нужен будет отрицательный тест, сделанный не раньше, чем за 12 часов до первого звонка.

Берлинцы и правда отвыкли от привычных прежде мероприятий:

"Это просто прекрасно. Сперва было даже как-то непривычно видеть столько людей сразу в одном месте. Но в итоге остались самые приятные впечатления".

Другие города и страны об открытии театров только мечтают. Парижский "Мулен руж" предписали закрыть неделю назад, ещё до введения очередного карантина в Париже. В Италии обещали было, что могут подумать о культурных мероприятиях через неделю — но теперь этого не произойдёт: с понедельника в стране останутся только "красные" и "оранжевые" регионы.