Локдауны и вакцинация «АстраЗенекой» в Западной Европе

Почти каждый третий француз встретил выходные в условиях нового ужесточения санитарных мер из-за роста числа заражений коронавирусом, который власти Евросоюза уже признали третьей волной пандемии. Ужесточение правил коснулось жителей 16 департаментов, в том числе густонаселенного парижского региона.

Тысячи парижан, имеющих загородные дома в других регионах, поспешили сесть в машину или в поезд, чтобы покинуть столицу до наступления нового локдауна. В провинцию переправляют и часть пациентов парижских больниц, столкнувшихся с дефицитом коечных мест.

Остановить инфекцию французское правительство рассчитывают с помощью вакцины AstraZeneca, которая остается самой доступной в Западной Европе. Вакцинация этим препаратом возобновилась во Франции в пятницу после четырехдневной паузы. Такое же решение приняли власти Германии по рекомендации специалистов Коховского института изучения инфекционных заболеваний. Чтобы ускорить процесс вакцинации, планируется в течении месяца мобилизовать на эту кампанию врачей-терапевтов.

«Наш девиз – прививаться, прививаться и еще раз прививаться, – заявляет канцлер Германии Ангела Меркель. – Поэтому мы решили привлечь к процессу вакцинации обычных терапевтов в помощь врачам, санитарам и другим работникам вакцинационных пунктов».

На возобновлении вакцинации «АстроЗенекой» настояли и санитарно-фармацевтические ведомства Италии, где в условиях жесткого локдауна находится каждый второй житель. Во второй половине пятницы в этой стране возобновили работу специальные прививочные центры, временно закрытые в понедельник. Италия планирует резко нарастить число вакцинированных в апреле. Привиться собирается и премьер-министр Марио Драги:

«Я пока еще не записался на прививку, но моя возрастная категория теперь может получать эту вакцину. Да я привьюсь "АстроЗенекой". Мой сын уже привился ею позавчера в Англии, так что никаких сомнений в ней нет».

В пятницу «АстроЗенекой» привился британский премьер-министр Борис Джонсон. В Британии прививание этой вакциной, в разработке которой принимал участие Оксфордский университет, никогда не приостанавливалось.