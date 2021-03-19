Как спится - так и живётся: невролог рассказал Euronews о вреде неполноценного сна

"Хороший сон - залог здоровой жизни", - напоминает пациентам португальский невролог Тереза Пайва во Всемирный день сна, который отмечается ежегодно перед днем весеннего равноденствия. Тереза Паийва (а у нее тридцатилетний опыт работы) - основатель Центра по изучению сна. Ученый рассказала Euronews об исследованиях, касающихся негативного влияния пандемии на сон людей.

Тереза Пайва, невролог: "Во время первой волны эпидемии коронавирусной инфекции примерно 50% обследуемых спали так же, как и раньше, или лучше, а другая половина - хуже. Так что качество сна значительно изменилось".

Ограничительные меры, направленные на сдерживание распространения коронавируса, и плохой сон оказывают воздействие и непосредственно на эффективность и производительность труда. Еще три года назад ученые подсчитали во что обходится недосыпание.

Тереза Пайва, невролог: "Исследования были проведены в пяти самых богатых странах мира. И вот результат: ущерб от неполноценного сна работающего населения оборачивается снижением ВВП до 3% . Таким образом, плохой сон обходится экономике очень дорого".

Так, в Канаде из-за массового недосыпа, экономика теряет порядка 18 миллиардов в пересчете на евро, в США - более 300 миллиардов.

То, как мы распоряжаемся отдыхом и свободным временем, влияет на состояние нашего здоровья и умственные способности. Тереза Пайва считает, что ответственность за общественное здоровье и результативность в борьбе с коронавирусом должны нести не только политики.

Тереза Пайва, невролог: "Здоровый образ жизни, полноценный сон и благосостояние - все это сфера личной ответственности. Этими вопросами должно заниматься не только государство. Власти обязаны обеспечить нас вакцинами, ну а мы в свою очередь должны отвечать за наши действия и за свое собственное здоровье".

Врачи призывают каждого: вести активный образ жизни, качественно питаться, сохранять позитивный настрой, заботиться о полноценном сне и бороться с технологической зависимостью. В общем, лучше выйти из глобальной сети и отправиться на прогулку.