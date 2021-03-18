Пандемия: вызовы для Европы

Вот уже год, как мир живёт в ритме пандемии COVID-19. В Европе среди прочих проблем она обострила неравенства, существовавшие и до нашествия коронавируса. Из-за нехватки медикаментов и внезапных блокировок больше всего пострадали самые уязвимые слои населения. Совет Европы опубликовал новый отчёт, в котором определены четыре ключевых вызова, с которыми европейцы столкнулись в 2020 году. Это:

-- воздействие пандемии на уязвимые группы населения

-- рост расизма в обществе

-- рост антимусульманских настроений и антисемитизма

-- защита прав человека для ЛГБТ-сообщества.

Мария Даниэлла Маруда, Комиссия Совета Европы против нетерпимости и расизма:

"Ненавистнические высказывания, в том числе публикуемые в Интернете в адрес меньшинств и беженцев, а также мигрантов, постыдно обвиняющие их в распространении коронавируса, способствовали росту нетерпимости, усилению ксенофобских и расистских тенденций во многих европейских странах".

В то время, как европейские органы здравоохранения изо всех сил пытались справиться с ситуацией, когда больницы были переполнены, люди без документов зачастую оставались вне контроля. Но в отчёте также приводятся примеры, когда в некоторых странах им уделялось повышенное внимание.

Мария Даниэлла Маруда, Комиссия Совета Европы против нетерпимости и расизма:

"Мы также видели (и мы упомянули об этом в отчёте) хорошие примеры, как, например, в Португалии, где все мигранты имели доступ к медицинскому обслуживанию, даже если у них не было страховки. Таким образом, мы как бы увидели весь спектр фактов, среди которых есть свидетельства того, что в некоторых случаях эти группы меньшинств страдают больше всего, а в других случаях им основательно помогают".

С появлением вакцин этот год начался с надежды на возможное окончание кризиса. Но предстоит ещё долгий путь, и неправительственные организации уже обеспокоены тем, что уязвимые слои населения снова будут подвергаться дискриминации в программах массовой вакцинации в Европе. Следующий годовой отчёт Совета Европы, вероятно, будет сосредоточен на том, как преуспеть в справедливом распределении вакцин.