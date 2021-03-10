Пандемия: выигравшие и проигравшие

Пандемия Covid-19 привела к снижению годовой прибыли испанской компании Inditex более чем на 2/3, что составило около 1,1 млрд евро. Дело в том, что многие из магазинов мирового лидера в сфере розничной торговли одеждой были вынуждены закрыться.

Кризис усугублялся и тем фактором, что Inditex традиционно уделяла основное внимание модной, стильной одежде, а не той, что люди обычно носят дома или на отдыхе. При этом до начала пандемии всего около 14% процентов своих товаров группа продавала через Интернет.

В результате продажи компании, владеющей такими широко известными брендами, как Zara и Massimo Dutti, за 2020 год упали на 28% , что составило 20,4 млрд евро.

А вот продажи наборов Lego выросли в 2020 году на 21%, так как из-за пандемии все больше детей оставались дома, а родители, чтобы развлечь их во время карантина, охотно покупали красочные пластмассовые кирпичики, из которых можно построить что угодно.

Частная датская компания сообщила, что ее присутствие на 12 крупнейших мировых рынках значительно возросло, а чистая прибыль выросла на 13 % и составила 1,6 млрд долларов.

Помимо своих традиционных наборов Lego продаёт также приложениях для видеоигр, которые также пользуются сейчас повышенным спросом. Компания, наряду с интернет-магазинами и технологическими гигантами, входит в группу тех предприятий, которые неплохо заработали на фоне массовых потрясений.

В прошлом году вырос и рынок настольных игр, что связано со стремлением к "цифровой детоксикации".

Продажи паззлов для взрослых увеличились примерно на 50%, а число проданных настольных - более чем на 20%.