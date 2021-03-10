Безработная молодёжь и пандемия: неутешительные цифры

Пандемия COVID-19 увеличила безработица среди молодежи в Евросоюзе. Она выросла с 15% в 2019 году до 17,8% в декабре 2020 года.

3,1 млн молодых людей от 15 до 24 лет находятся сейчас в активном поиске работы. В категории от 15 до 29 их число составляет 4,7 млн.

Если посчитать всех безработных в категории 15-29 лет, не получивших образование или профподготовку, известных как "поколение ни-ни" – то их 9,7 млн.

Во время финансового кризиса безработица среди молодежи выросла с 16% до 26%. Она вернулась к уровню 2008 года только в 2018 году, хотя в Испании, Италии и Греции безработица среди молодежи оставалась высокой.

Во избежание таких же последствий от кризиса COVID-19, ЕС инвестирует не менее 22 млрд евро в течение следующих 7 лет, чтобы помочь молодым людям найти работу. Этот пакет поддержки занятости молодежи финансируется Европейским социальным фондом и другими фондами ЕС.

Он включает в себя "Гарантию для молодежи", согласно которой все ее участники получают предложение о работе, стажировке, образовании или обучении в течение четырех месяцев.

Еще одно более скрытое воздействие пандемии - это "кризис благополучия" среди молодежи. Опрос более 12 500 молодых людей в 112 странах, проведенный Европейским молодежным форумом совместно с МОТ и другими партнерами, показывает, что более половины молодых людей во всем мире проявляют признаки депрессии и беспокойства с начала пандемии.