Байден считает Путина убийцей

Президент США Джо Байден на вопрос о том, считает ли он своего российского коллегу Владимира Путина убийцей, ответил утвердительно. В среду в интервью телеканалу ABC News Байден также сказал, что предупреждал Путина о возможной расплате за вмешательство в американские выоборы во время телефонного разговора с ним в конце января.

Ответ из Москвы не заставил себя долго ждать: глава Госдумы Вячеслав Володин заявил, что такими высказываниями Байден оскорбил всех россиян.

"Это истерика от бессилия. Путин - наш президент, нападки на него - это нападки на нашу страну", - написал Володин в своём "Телеграме".

В своём докладе, опубликованном во вторник, ЦРУ обвинило Россию во вмешательстве в американские выборы с целью поддержать республиканца Дональда Трампа. В Кремле такие заявления назвали необоснованными:

"Мы не согласны с выводами этого доклада в отношении нашей страны. Россия не вмешивалась в предыдущие выборы (в 2016 году), и не вмешивалась в выборы, упомянуты в этом докладе, в 2020 году", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В отчете ЦРУ говорится, что Владимир Путин "курировал масшатбные усилия, направленные на очернение" кандидатуры Джа Байдена посредством подрыва доверия к процессу голосования и обострением социальных разногласий в США. По данным амкериканских спеслужб, Кремль запустил целую кампанию с помощью хакеров, "троллей" и даже украинских чиновников. Авторы доклада утверждают, что имеющихся у них фактов достаточно для того, чтобы США ввели санкции против России.