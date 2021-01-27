Первый разговор Путина и Байдена

Москва и Вашингтон готовы продлить действие договора по ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом стороны заявили после первого телефонного разговора между российским президентом Владимиром Путиным и новым главой Белого дома Джо Байденом.

Однако по большей части других вопросов лидеры пока не пришли к согласию.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома:

"Я хочу сообщить вам, что он звонил президенту Путину, с намерением обсудить своё желание продлить новый ДСНВ на пять лет, а также подтвердить поддержку суверенитета Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии; выразить беспокойство по нескольким поводам, включая взлом SolarWinds, сообщения о том, что Россия назначает награды за поимку американских солдат в Афганистане, вмешательства в выборы 2020 года, отравление Алексея Навального и действия российских силовых структур против мирных манифестантов".

В Белом доме отметили, что Байден намерен твёрдо отстаивать американские интересы. По мнению аналитиков, его политика по отношению к России будет жёстче, чем при Трампе, о "перезагрузке" речи не идёт, но в то же время и прямое противостояние с Москвой не входит в интересы Вашингтона.

Ранее, в ходе разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель, Байден коснулся и темы "Северного потока – 2", заявив, что считает его "плохой сделкой для Европы", и что его администрация "проведёт обзор" санкционных мер, наложенных на проект при Трампе.