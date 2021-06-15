Байден грозит Путину изоляцией в случае смерти Навального

Президент США Джо Байден связал будущее американо-российских отношений с судьбой Алексея Навального, заключённого в России. Если политик умрёт или будет убит, — отвечал хозяин Белого дома на прямой вопрос журналистов, — это станет «ещё одним показателем того, что Россия не желает соблюдать базовые права человека».

Это будет трагедия и это лишь навредит взаимоотношениям (Путина) со мной и, как мне кажется, со всем миром. Джо Байден президент США

На вопросы о России Байден отвечал в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Саммит пройдёт в среду в Женеве. По словам президента США, он намерен предложить Кремлю сотрудничество в тех сферах, где это ещё возможно. Кроме того Байден обещал обозначить «красные линии» для Москвы и пригрозил «жесткими мерами», если договориться не удастся.

Путин в преддверии саммита заявил о желании создать «механизмы работы» по целому комплексу направлений двустороннего сотрудничества. В целом же российский президент советовал «не обольщаться» на счёт возможного смягчения позиции Вашингтона в отношении Москвы.

Обстановка на международной арене вокруг России ухудшилась после отравления, а затем задержания и ареста Алексея Навального. В США критиковали Кремль за сосредоточение войск у границы с Украиной и выдвигали новые обвинения в причастности к киберпреступлениям. В ЕС значительный резонанс вызывало дело о взрывах на чешском оружейном полигоне во Врбетице, — в причастности к этому ЧП Прага подозревает предполагаемых агентов российской военной разведки, которых Великобритания называла виновными в применении отравляющего вещества «Новичок» в Солсбери. Росту напряжённости способствует и поддержка Москвой Александра Лукашенко.

После того, как в конце прошлого года независимые лаборатории и Организация по запрещению химического оружия подтвердили, что Навальный пострадал от действия «Новичка», ЕС и США ввели против Москвы санкции за применение запрещённых веществ. Затем последовали и другие ограничительные меры. Джо Байден отвечал утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей.

Российский президент, в свою очередь, рассмеялся в ответ на вопрос, убийца ли он. В интервью NBC Путин рассуждал о нападках со всех сторон, называл разговоры о причастности Кремля к резонансным случаям смерти россиян «словесным несварением». «У нас нет привычки кого-то убивать», — сказал Путин, отвечая на обвинения в покушении на жизнь Навального.