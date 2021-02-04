"Америка вернулась!" - Байден обещает, что Россия заплатит "за враждебные шаги"

"Америка возвращается" - такое послание международному сообществу направил президент США Джо Байден, рассказавший о внешней политике новой администрации. США. По словам Байдена, страна сталкивается с растущими амбициями Китая и решимостью России нанести ущерб американской демократии. Глава Белого дома пообещал заставить Москву заплатить "за ее враждебные действия".

Джо Байден, президент США: "Америка возвращается. Дипломатия снова в центре нашей внешней политики. Как я уже говорил в своей инаугурационной речи, мы восстановим наши альянсы и снова будем взаимодействовать с миром не для того, чтобы решать вчерашние проблемы, а для того, чтобы справиться с вызовами сегодняшних и завтрашних дней".

Американский лидер говорил и о том, США намерены активизировать усилия по мирному урегулированию в Йемене, где за годы конфликта погибли более ста тысяч человек и миллионы людей голодали и стали перемещенными лицами.

Джо Байден, президент США: "Эта война должна закончиться. Чтобы подчеркнуть нашу приверженность этому, мы прекращаем всю американскую поддержку наступательных операций в Йемене, включая соответствующие продажи вооружений".

Байден сообщил, что США пересмотрят дислокацию американских войск за рубежом, чтобы военное присутствие США отвечало приоритетам во внешней политике и интересам национальной безопасности. Вывод значительной части американских военных из Германии, который был одобрен предыдущим президентом Дональдом Трампом, приостановлен.