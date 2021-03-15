Европейские планы на "Спутник V"

Страны Евросоюза могут вскоре начать переговоры о закупке российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного европейского чиновника, который представляет ЕС на переговорах с производителями лекарственных препаратов. По словам собеседника агентства, для этого необходимы запросы от четырёх стран-членов союза.

Согласно этим данным, Италия рассматривает возможность производства российской вакцины на предприятии недалеко от Рима. Ранее Венгрия и Словакия договорились по поставках «Спутника», о желании приобрести вакцину заявляли власти Чехии.

В настоящее время Европейское медицинское агентство рассматривает заявку на сертификацию российского препарата в ЕС. Процедуру проверки и регистрации прошли уже четыре разработки: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

В феврале глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что в ЕС с недоумением смотрят на то, как Россия применяет «Спутник V»: «Мы до сих пор удивляемся, почему Россия предлагает теоретически другим странам миллионы доз, но при этом не достигла достаточного прогресса в вакцинации собственного населения».

Согласно последним представленным данным, в России, которая первой начала массовую вакцинацию, как минимум одну дозу прививки от коронавируса получили ок. 5 млн. человек — это несколько процентов населения. Всего же, по данным Института эпидемиологии им. Гамалеи, в мире «Спутником» привиты 7 млн.

В Великобритании, между тем, вакцинация охватила уже более 20 млн. жителей (около трети населения). В США как минимум одну дозу получили около 70 млн. человек (более 20% населения). Несмотря на такое различие в темпах прививочной кампании, Российский фонд прямых инвестиций заявляет о готовности до конца года обеспечить вакциной каждого десятого жителя планеты.