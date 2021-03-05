Кирилл Дмитриев: "Вакцины должны быть вне политики"

Страны ЕС имеют юридические права приобретать российскую или китайскую вакцину, при этом всю ответственность за последствия их применения будут нести сами, заявил в пятницу официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. Накануне Европейское агентство лекарственных средств сообщило о начале процедуры экспертизы (rolling review) вакцины "Спутник V". Евросоюз должен руководствоваться исключительно научным подходом в вопросе сертификации российской вакцины "Спутник V", а не политизировать данный процесс, заявил в свою очередь премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, выступая в земельном парламенте.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в пятницу провёл переговоры в Вене, в том числе с канцлером Себастьяном Курцем, по вопросу применения вакцины от коронавируса "Спутник V" в Австрии. В правительстве республики сообщили, что получили и изучают предложение России о выпуске "Спутника V" на производственных мощностях австрийских компаний. Об этом и многом другом руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал в эксклюзивном интервью Euronews.

"Важная новость для партнёрства между Россией и Европой"

Галина Полонская, Euronews: Европейское агентство по лекарственным средствам в четверг объявило о начале процедуры экспертизы российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Это хорошая новость?

Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций: Эта новость больше важна для Европы. Россия готова сотрудничать с Европой, в том числе по поставкам нашей вакцины, которую мы считаем одной из лучших в мире. Соответственно, это важная новость для партнерства между Россией и Европой, к которому мы, безусловно, абсолютно открыты, и считаем, что это в интересах и граждан Европы, и граждан России.

Галина Полонская, Euronews: Почему Европа важна для России в таком случае? Это объём рынка?

Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций: Для России это важно, потому что она показывает себя как надёжный партнёр. С точки зрения рынка это абсолютно неважно. Сегодня, например, нас зарегистрировали Шри-Ланка и Лаос. Население этих двух стран - половина населения Англии. В целом нашу вакцину уже зарегистрировали страны с населением более 1,2 миллиарда человек. Вакцина "Спутник V" признана в мире как одна из самых безопасных и эффективных. В глобальном масштабе она зарегистрирована в 44 государствах. Мы открыты и к сотрудничеству с Европой, но, безусловно, все зависит от Европы, насколько она хочет сотрудничать.

Галина Полонская, Euronews: Много ли стран ЕС собираются признавать "Спутник V" до одобрения европейским регулятором?

Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций: Венгрия и Словакия уже одобрили. Мы получили запросы еще от нескольких стран и активно с ними работаем. Здесь важно понимать, что это нормальная практика. То есть после того, как Венгрия одобрила, Евросоюз разъяснил: да, в рамках процедур ЕС в случае угрозы для безопасности и здоровья граждан (а пандемия и есть такой случай), это абсолютно нормальный процесс. Очень важно понимать, что указанные страны ничего не нарушают, так что было бы удивительно, если бы это были первые одобрения. Но, как я уже говорил, 44 государства одобрили нашу вакцину. Она основана на безопасной платформе аденовируса человека. Сейчас, например, одобрена вакцина Johnson & Johnson. Технологически Johnson & Johnson - это фактически первый укол "Спутником". Это очень хорошо изученная, проверенная, очень качественная вакцинная платформа.

"Часть вакцины для ЕС будет производиться на территории Германии"

Владимир Путин и Кирилл Дмитриев на встрече в Ново-Огарёво, январь 2020 года Alexei Nikolsky/AP

Галина Полонская, Euronews: А где будет производиться европейский "Спутник V"?

Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций: Мы подали соответствующие документы в Европейское агентство по лекарственным средствам. Мы ожидаем, что часть вакцины для Евросоюза будет производиться на территории Германии.

Галина Полонская, Euronews: Как вы относитесь к высказываниям, что поставки вакцины способствуют продвижению российской политики? Какую вообще роль играет политика в подобных решениях?

Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций: Мы считаем, что политика вообще не должна играть роль в спасении граждан. И вакцины должны быть вне политики. Если посмотреть внимательно, кто делает такие комментарии про российскую политику, то это люди, которые не любят Россию и целенаправленно и публично высказываются о своей нелюбви. Эта нелюбовь мешает им увидеть объективную картину, которая заключается в том, что, как и другие страны, Россия смогла создать эффективную качественную вакцину. Она, безусловно, предлагает её всем тем, кто хочет. При этом спрос на нашу вакцину гораздо выше, чем предложение которое есть. Так что мы эту вакцину никак не навязываем. Мы ожидаем, что к концу марта более 2 миллиардов людей будут жить в странах, где зарегистрирован "Спутник V". Мы предлагаем партнёрство с точки зрения закупки и - главное - производства вакцины. Так что все зависит от других стран и в том числе Евросоюза, насколько они хотят они или не хотят идти с нами по этому пути. Никто никому ничего не навязывает.

"Мы опережаем Великобританию с точки зрения полноценной вакцинации"

Кирилл Дмитриев с главами двух инвестиционных фондов Саудовской Аравии, октябрь 2018 года Amr Nabil/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved

Галина Полонская, Euronews: В России и даже Европе звучат голоса : мол, России самой не хватает, зачем продавать вакцину всему миру? Ваш ответ?

Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций: В России, во-первых хватает вакцины. Приоритет, конечно, это российский рынок. В основном, вакцина, которая поступает за рубеж, производится на зарубежных площадках. И ещё важна правильная статистика. Все говорят, что в Великобритании вакцинированы первым уколом 20 миллионов человек. Но вторым-то уколом всего 800 тысяч человек! В России же вторым уколом вакцинированы более 2 миллионов человек, а именно: 2,2 миллиона. Мы значительно опережаем Великобританию с точки зрения полноценной вакцинации. Очень важно, чтобы у всех была правильная информационная картина. Она заключается в том, что безусловно, приоритет для вакцинации - Россия. Но мы также можем производить нашу вакцину на зарубежных площадках, мы построили партнёрства с десятью странами по производству "Спутника V". Подавляющая часть вакцины, которая будет поставляться на внешние рынки, будет производиться именно на зарубежных площадках.