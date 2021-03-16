Дума приняла поправки о "просветительской деятельности"

Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону "Об образовании в РФ", закрепив понятие "просветительская деятельность".

В соответствии с новым законом, под этим термином понимается осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, "направленная на распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных установок, компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека".

Уточняется, что просветительскую деятельность могут осуществлять органы государственной власти и иные госорганы, а также органы местного самоуправления и уполномоченные ими организации.

Согласно документу, кабмин определит порядок и условия ведения просветительской деятельности и формы контроля за ней. Просветительская деятельность не может использоваться для "разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях".

Инициатива обязывает вузы получать заключения Минобрнауки или Минпросвещения прежде, чем подписывать соглашения о международном сотрудничестве.

Федеральные государственные образовательные организации будут получать эти заключения через органы, в ведении которых они находятся. Порядок получения заключений установит правительство. При этом новые нормы не коснутся обучения иностранцев.

В соответствии с документом, Минпросвещения сможет определять круг организаций, которые будут заниматься методическим и научно-методическим обеспечением деятельности образовательных организаций. Минпросвещения утвердит порядок отбора таких организаций.

По словам авторов законопроекта, такие нововведения необходимы в целях недопущения "негативного иностранного вмешательства в образовательный процесс".

"Многие проекты окажутся под угрозой"

Инициативу в ноябре прошлого года внесла группа парламентариев из комиссий Госдумы и СФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Новые нормы должны вступить в силу с 1 июня 2021 года. До 1 сентября 2022 года образовательные организации должны получить заключения на подписанные до вступления в силу закона соглашения о международном сотрудничестве от уполномоченных федеральных органов власти.

Ранее представители думских фракций КПРФ и ЛДПР выступали против законопроекта. Его раскритиковали и российские научные деятели. Более 600 российских деятелей культуры написали открытое письмо президенту Владимиру Путину с просьбой его отклонить. На момент написания статьи петицию на Change.org против поправок подписали более 230 тыс. человек.

"Принятие поправок откроет путь ряду ограничительных мер, которые негативно скажутся на популяризаторской деятельности в нашей стране, - пишет автор петиции астрофизик Сергей Попов. - Многие просветительские проекты, основанные в первую очередь на энтузиазме их участников, могут оказаться под угрозой исчезновения".