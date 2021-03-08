Госдума готовит ответ на блокировки материалов в Facebook

Госдума намерена подготовить законопроекты для защиты российских СМИ от цензуры в социальных сетях. Об этом заявил спикер палаты Вячеслав Володин. Так он отреагировал на блокировку публикаций сразу нескольких российских изданий о задержании «сторонников украинской молодежной радикальной группы». Материалы основывались на данных ФСБ. О блокировке своих статей в социальных сетях сообщали, в частности, РБК, ТАСС, «Ведомости» и «Коммерсант».

Штрафы и законы

Володин рассматривает ограничение доступа к этим материалами иностранными сервисами как нарушение российского законодательства. Он напомнил о жалобах на блокировки в Instagram и Twitter. Председатель думского комитета по вмешательству во внутренние дела страны Василий Пискарёв, в свою очередь, заявил, что эти блокировки создают угрозу национальной безопасности. Депутат считает, что версия ФСБ не может быть признана фейком или ложью: «речь шла не о каких-то домыслах отдельных журналистов или блогеров, а об официальной информации правоохранительных органов».

Ранее Роскомнадзор обвинил Facebook в цензуре и нарушении ключевых принципов свободного распространения информации, а также беспрепятственного доступа к ней. Ведомство потребовало восстановить доступ к заблокированным материалам, пригрозив социальной сети административными штрафами.

Госдума же, по словам её спикера, может подготовить «модельные законы с целью обеспечения цифрового суверенитета». Какие конкретно меры могут принять российские власти, Володин не уточнил.

StopFake против ФСБ

Скандал вокруг блокировки статей российских изданий в Facebook разразился на прошлой неделе. Статьи, доступ к которым был ограничен, опубликованы ещё в середине февраля. В них сказано, что ФСБ задержала в Воронеже сторонников украинской группировки «МКУ», которые стали фигурантами дела о возбуждении ненависти, призывах к экстремизму и причинении лёгкого вреда здоровью. Эти формулировки содержатся в релизе федеральной службы.

В пояснениях Facebook сказано, что статьи заблокировали после того, как их проверили эксперты — украинская платформа StopFake. Подрядчик Facebook подчеркнул, что упомянутые ФСБ люди — жители России, члены российской националистической организации и никакого отношения к Украине не имеют.