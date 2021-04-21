"Отстоять Алексея и наше право на свободу"

"Отстоять Алексея Навального и наше право на свободу и счастье" - под таким лозунгом на улицы десятков российских городов вышли в среду сторонники находящегося в заключении и ведущего голодовку протеста оппозиционера.

О намерении выйти в 19 часов по местному времени на центральные площади заявили на сайте free.navalny.com жители 203 городов, выступающие против коррупции, репрессий и политических убийств. "Алексею грозит смерть в колонии, а каждый, кто готов бороться за свободу, скоро станет потенциальным преступником. Сейчас —последний шанс этому помешать", - пишут организаторы акций.

По данным портала ОВД-Инфо, на этот час задержаны более 200 участников несанкционированных манифестаций в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией в более, чем в 40 городах. Многих задержали до начала акции.

Сотрудники полиции задержали в Москве пресс-секретаря блогера Алексея Навального Киру Ярмыш. Об этом сообщила е``ё адвокат Вероника Полякова. "Ярмыш успела мне позвонить прямо перед задержанием. Как я поняла, ее задержали сотрудники 2-го оперполка полиции. Пока я не знаю ни причину задержания, ни то, куда ее увезли", - сказала защитник. Ранее суд поместил под домашний арест в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве Ярмыш, Олега Навального, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза "Альянс врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасию Васильеву, координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, а также сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ НКО-иноагентом) Любовь Соболь и некоторых других активистов. Позднее всем им смягчили меру пресечения.

Утром в среду сотрудники полиции задержали в Москве юриста ФБК Любовь Соболь. Об этом сообщил ее адвокат Владимир Воронин. "Соболь ехала в такси. В районе станции метро "Автозаводская" полицейские остановили эту машину, заявив, что действуют в рамках плана "Перехват". После этого они задержали Соболь и увезли ее. Причина задержания пока не известна", - сказал защитник. На прошлой неделе Соболь была осуждена на год исправительных работ условно за незаконное проникновение в чужую квартиру.

Экс-уполномоченный по правам человека в РФ, глава ЦИК Элла Памфилова в среду выразила надежду, что осужденный Алексей Навальный получит в колонии положенную медицинскую помощь. Будучи уполномоченным по правам человека, уточнила Памфилова, она всегда выступала за то, чтобы медицинская помощь в исправительных учреждениях была выведена из ведения ФСИН. Как подчеркнула Памфилова, для всех заключенных это имеет большое значение.

В свою очередь действующая уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова после оглашения послания президента Федеральному собранию заявила, что Навального, находящегося во владимирской областной больнице для осужденных, 20 апреля посещали врачи, и серьёзных рисков для его здоровья нет. "Есть заключение этих врачей о том, что продолжаются добровольно, с его согласия капельницы, состоящие из питательных смесей. Пока никаких серьезных опасений в этом заключении я не нашла", - уточнила Москалькова. Она сообщила, что направила запрос в Генпрокуратуру о проверке ситуации с допуском медиков к Навальному.

Доклады ПАСЕ по ситуации с российским оппозиционером не преследуют цель добиться выхода России из Совета Европы, хотя возможность запуска трехстороннего механизма в отношении страны сохраняется. Об этом заявил французский депутат Жак Мэр, автор этих докладов. Поездка в Россию для подготовки доклада о задержании Навального, которую депутат анонсировал еще в январе, так и не состоялась, и пока нет конкретных планов на этот счет, добавил Мэр. По его словам, российская сторона письменно ответила на ряд вопросов.