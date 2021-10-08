Россия ответила на вопросы стран ОЗХО об отравлении Навального

Россия предоставила ответ на запрос стран-участниц Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), касавшийся ситуации с отравлением Алексея Навального, и задала встречные вопросы.

Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Россия макимально быстро отреагировала на запрос заинтересованных государств.

«Положениями этой статьи предусмотрено, что ответы должны быть даны в течение 10 дней, то есть к 15 октября. Российская Федерация дала исчерпывающий ответ спустя два дня», - отметил постпред РФ.

Шульгин сообщил, что Москве были заданы четыре вопроса: какие действия принимала Россия в связи с тем, что случилось с Навальным; как расцениваются заключения, сделанные, в частности, ОЗХО; какие дальнейшие действия Россия собирается предпринимать и почему Россия не сочла возможным принять стандартные условия технического секретариата для оказания технического содействия.

Одновременно российская сторона инициировала встречный запрос.

«Мы передали ФРГ, Франции и Швеции целый список вопросов, касающихся этой мутной истории и их роли в ими самими же режиссированном спектакле», - заявил Шульгин в интервью ТАСС.

В августе прошлого года Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. После срочной посадки в Омске он был госпитализирован, а через два дня доставлен в Берлин в клинику "Шаритэ". Правительство Германии, а затем и представители ОЗХО, заявили, что оппозиционера отравили веществом нервно-паралитического действия из группы "Новичок".

В декабре 2020 года The Insider и Bellingcat опубликовали итоги расследования, согласно которым, Навального отравили сотрудники спецгруппы ФСБ. Позже Навальный позвонил одному из этих сотрудников, и тот фактически признал свое участие в операции.

Российские власти категорически отрицают причастность государственных структур к покушению на Навального и ставят под сомнение сам факт отравления.