Семье Джорджа Флойда выплатят 27 миллионов

Власти города Миннеаполиса выплатят 27 миллионов долларов семье Джорджа Флойда. Это стало крупнейшей компенсаций в истории штата Миннесота и, по словам адвоката семьи Флойда, крупнейшей в истории США компенсацией в рамках гражданского иска. Однако дело было урегулировано в досудебном порядке: если бы разбирательство продолжилось, городу грозили бы гораздо бо́льшие штрафы.

Лайза Бендер, председатель горсовета Миннеаполиса:

"Мы понимаем, что никакие деньги не смогут унять боль и страдания, которые гибель Джорджа Флойда вызвала у его семьи и большого числа людей. Миннеаполис к сегодняшнему дню фундаментально изменил своё отношение к расовым вопросам".

Филониз Флойд, брат Джорджа Флойда:

"Я благодарю, благодарю штат Миннесота за этот шаг. Хотя мой брат сейчас уже не со мной, он всё ещё остаётся в моём сердце. Если бы я мог его вернуть, я бы отдал всё это".

Пока неясно, как повлияет решение о компенсации на процесс над главным обвиняемым Дереком Шовиным. На обеспечение безопасности его участников и здания суда было потрачено около миллиона долларов. Выставлены бетонные заграждения и колючая проволока, национальная гвардия переведена в режим повышенной готовности: власти опасаются повторения прошлогодних беспорядков — особенно в случае, если присяжные оправдают Шовина.

Разбирательство началось на этой неделе. Бывшего полицейского изначально обвиняли в убийстве по неосторожности; в четверг юристы разрешили предъявить ему и второе обвинение, в убийстве 2-й степени. Троих бывших коллег Шовина обвиняют в подстрекательстве и пособничестве.