В память о Джордже Флойде

Именно на этом месте, на перекрестке 38-ой улицы и Чикаго-авеню в Миннеаполисе 25-го мая прошлого года полицейский Дерек Шовен при задержании афроамериканца Джорджа Флойда использовал удушающий прием, который привел к смерти последнего.

Сегодня этот импровизированный мемориал носит имя Флойда, и в годовщину кончины тут прошли траурные мероприятия в знак памяти погибшего.

Родственники и близкие Джорджа Флойда были приглашены в Вашингтон, где их вначале принимала спикер Палаты представителей, а затем и президент.

Американский лидер отправил на Капитолийский холм законопроект о правилах действий правоохранителей, который, когда его примут, будет носить имя Флойда.

Байден надеялся, что документ получит одобрение обеих палат Конгресса США еще до годовщины гибели афроамериканца, однако этого не произошло.

Филонайз Флойд, брат Джорджа Флойда: "Нас принимали и президент, и вице-президент. Мы вспоминали, что случилось с моим братом, потому что именно в этот день год назад он был убит. И мы очень хотим, чтобы документ о новых правилах поведения полицейских, в итоге стал бы законом в будущем".

Сегодня установлено, что удушающий прием, который использовал экс-полицейский, продолжался без малого девять с половиной минут, эксперты на суде над Шовеном подтвердили, что это привело к гибели Флойда.

Собравшиеся в Миннеаполисе надеются, что полицейские изменят поведение в отношении афроамериканцев.