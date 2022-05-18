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США

Смерть Флойда: Лейнс признал вину

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 Кнарик Хачатрян
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Похороны Джорджа Флойда, скончавшегося во время ареста
Похороны Джорджа Флойда, скончавшегося во время ареста   -   Авторское право  AFP

Томас Лейнс, один из бывших офицеров полиции США, проходящих по делу о доведении до смерти Джорджа Флойда, признал себя виновным в пособничестве и подстрекательстве к непредумышленному убийству второй степени. 

Смерть афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года после его ареста в Миннеаполисе спровоцировала волну возмущения в США. Демонстранты обвиняли полицию в расизме. В прошлом году полицейский, от действий которого скончался Флойд, был приговорён к 22,5 годам лишения свободы.