В Москве задержаны участники "Муниципальной России"

В Москве полиция задержала около 200 человек — почти всех участников форума "Муниципальная Россия", на который съехались независимые депутаты местных собраний со всей страны. По заявлениям полицейских, на них составят протоколы за "сотрудничество с нежелательной иностранной неправительственной организацией".

Съезд проводился под эгидой "Объединенных демократов" — проекта, который связывают с "Открытой Россией" Михаила Ходорковского — а её признали "нежелательной" еще 4 года назад. Однако о какой конкретно организации идёт речь, в МВД официально не сообщили.

Кроме того, участникам вменяется в вину нарушение санитарно-эпидемиологических норм. При этом отмечается, что среди собравшихся были также активисты, так или иначе связанные с деятельностью осуждённого Алексея Навального.