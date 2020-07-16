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США

Бесплатный биткойн бывает только во взломанном твиттере

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 Павел Барсуков
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Бесплатный биткойн бывает только во взломанном твиттере
Авторское право  Rick Bowmer/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.
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Бесплатный биткойн бывает только во взломанном твиттере: известные политики и крупнейшие бизнесмены предлагали своим подписчикам перевести биткойны на один и тот же счёт, обещая вернуть вклад в двойном размере.

По данным агентства "Блумберг", мошенникам удалось собрать сравнительно немного — около 110 тысяч долларов. Были взломаны аккаунты экс-президента США Барака Обамы и экс-вице-президента Джо Байдена, предпринимателей Билла Гейтса, Илона Маска и Джеффри Безоса, и многих других персон и целых корпораций.

В "Твиттере" сообщили, что атака была скоординированной и признали, что хакеры получили доступ к внутренним инструментам управления системой микроблогов. СМИ сообщают, что злоумышленники могли подкупить сотрудника, но компания эту версию не комментирует.

Пока идёт расследование и диагностика, руководство "Твиттера" предупреждает, что могут возникать проблемы с публикацией новых сообщений и со сбросом паролей.

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