Бесплатный биткойн бывает только во взломанном твиттере: известные политики и крупнейшие бизнесмены предлагали своим подписчикам перевести биткойны на один и тот же счёт, обещая вернуть вклад в двойном размере.

По данным агентства "Блумберг", мошенникам удалось собрать сравнительно немного — около 110 тысяч долларов. Были взломаны аккаунты экс-президента США Барака Обамы и экс-вице-президента Джо Байдена, предпринимателей Билла Гейтса, Илона Маска и Джеффри Безоса, и многих других персон и целых корпораций.

В "Твиттере" сообщили, что атака была скоординированной и признали, что хакеры получили доступ к внутренним инструментам управления системой микроблогов. СМИ сообщают, что злоумышленники могли подкупить сотрудника, но компания эту версию не комментирует.

Пока идёт расследование и диагностика, руководство "Твиттера" предупреждает, что могут возникать проблемы с публикацией новых сообщений и со сбросом паролей.