Дело о сексотах Саудовской Аравии в "Твиттере"

Двое бывших сотрудников компании Twitter стали фигурантами уголовного дела в США о слежке за пользователями социальной сети в интересах Саудовской Аравии. По версии следствия, в 2015 они собирали персональные данные авторов популярных критических публикаций о королевской семье, а затем передавали их спецслужбам Саудовской Аравии. Речь идёт об электронных адресах и номерах телефонов, записанных в профилях пользователей.

К концу года администрация социальной сети зафиксировала утечку конфиденциальной информации, однако к тому моменту, по данным следствия, фигуранты дела собрали персональные данные более 6 тыс. учётных записей.

Бывших сотрудников Twitter и их предполагаемого сообщника, подданного Саудовской Аравии, обвиняют в нарушении закона об иностранных агентах, поскольку они работали в интересах спецслужб королевства, не получив соответствующую регистрацию в министерстве юстиции США.