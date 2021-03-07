COVID-19 в Европе: тесты в магазинах, алкоголь - дома

В Германии отныне можно приобрести экспресс-тест на коронавирус в обычном супермаркете. Первые наборы поступили в продажу в магазинах Aldi. Стоимость 25 евро. Каждому клиенту разрешается купить лишь один комплект. В первые часы у ряда торговых точек по всей стране образовались длинные очереди, где-то тесты расходились за считанные минуты. В ближайший дни наборы появятся на прилавках и в других супермаркетов ФРГ.

Парижские власти расширили запрет на потребление алкоголя в общественных местах. Теперь речь идет не только о набережной Сены, где в пятницу для разгона толп отдыхающих, не соблюдающих соцдистанцию, пришлось вмешаться полиции. В списке район канала Сен-Мартен, площадь перед Домом Инвалидов и еще около 20 излюбленных парижанами мест.

Число новых случаев COVID-19 в Европе за прошлую неделю составило чуть более миллиона. Показатели увеличились на 9% по сравнению с предыдущей неделей, отмечают в ВОЗ.

Сложная ситуация сохраняется в Италии. В Боллате, пригороде Милана, очагом распространения коронавируса стали детский сад и прилегающая к нему начальная школа. Инфицированы 45 детей и 14 сотрудников учреждения.

Тысячи людей вышли на акцию протеста против ограничительных мер в Вене. Полиция сообщила о ряде задержаний и многочисленных штрафах в связи с нарушением санитарных правил. В Австрии ранее заработали школы, магазины и музеи. Противники карантина хотят большего: открытия ресторанов и кафе, отмены тестов на коронавирус для учеников, желающих посещать уроки лично.

Требуют смягчить карантин и шведы. В Стокгольме в несанкционированной акции протеста приняли участие до 500 человек. Вмешалась полиция: в Швеции в условиях пандемии нельзя собираться группами более восьми человек.