Без теста — никуда: в двух коммунах Австрии ввели ограничения

На западе Австрии в двух коммунах федеральной земли Зальцбург до 18 марта из-за роста числа заражений вводится требование о предоставлении отрицательного теста на на коронавирус для всех, кто хочет покинуть территорию этих районов.

Говорят местные жители:

"Мы ничего с этим сделать не можем . будем надеяться, что скоро число заражений снизится".

"Надо сказать, что это стоит пережить хоть раз. В последнее время мне пришлось сдать уже пять тестов, все отрицательные. А теперь каждый раз. чтобы попасть на работу, нужно сдать тест".

В коммунах Радштадт и Бад-Хофгастайн перекрыты все объездные пути, что уже привело к пробкам на дорогах. От обязательной проверки освобождаются переболевшие Covid-19 в последние полгода и дети до 15 лет.

Строгий пограничный контроль действует также на перавале Бреннер, по этому автобану идет основной грузопоток с юга на север Европы.

В начале недели канцлер Австрии Себастьян Курц собщил, с 27 марта рестораны и кафе смогут открыть уличные террасы, посещать их можно будет при наличии отрицательного теста на коронавирус.