Далай-лама сделал прививку от коронавируса

85-летний духовный и светский лидер Тибета Далай-лама XIV сделал прививку от коронавируса в индийском городе Дхарамсала. В опубликованном на сайте видеообращении он призвал людей не бояться вакцинации. Далай-лама был вынужден покинуть Тибет в 1959 году и с тех пор живет в изгнании.

"Друзья, которым я доверяю, среди них есть врач, сказали мне, что я должен сделать прививку для того, чтобы предотвратить серьезные проблемы. Эта вакцина действительно нам поможет", — говорит Далай-лама.

В Индии вакцинация от коронавируса началась 16 января. К настоящему моменту прививку сделали около 20 миллионов человек. стране одобрено использование двух вакцин — Covishield (индийский вариант "оксфордской" вакцины), а также Covaxin (препарат, разработанный индийской компанией Bharat Biotech).