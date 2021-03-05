Венгрия: мэры против правительства Виктора Орбана

Признаки политического разногласия между мэрами городов и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном все чаще заметны на улицах Будапешта.

Рекламные щиты напротив мэрии Будапешта содержат 25 конкретных примеров того, как сокращение финансирования венгерским правительством может угрожать работе муниципалитета.

Подобные щиты считают открытым вызовом администрации Орбана со стороны оппозиционного столичного мэра.

Список включает наиболее важные общественные услуги, от уличного освещения до центрального теплоснабжения и общественного транспорта. Вот пример:

Плакат в центре Будапешта Euronews

"Насколько вы были бы недовольны, если бы с завтрашнего дня на вашей улице не ремонтировали поврежденные канализационные трубы?

Ограничения, введенные правительством, касаются содержания 6401 км труб. __На карту поставлено нормальное функционирование города".

На последнем рекламном щите - самое громкое заявление:

Плакат в центре Будапешта Euronews

"Разграбление наших городов - не способ управлять!"

"Единый фронт" против Виктора Орбана

Власти Будапешта жалуются на тяжелое финансовое бремя. Пандемия привела к сокращению доходов города на 20%, и еще 20% находятся под угрозой из-за мер жесткой экономии национального правительства. Мэр Будапешта говорит, что администрация Орбана наказывает города, возглавляемые оппозицией.

Самый важный источник дохода для Будапешта - это налог на бизнес, который платят местные предприятия. Правительство его сократило, лишив городской бюджет значительной суммы. Тем не менее, муниципалитет Будапешта должен платить повышенный "налог солидарности" (для поддержки городов с низкими доходами). Сочетание этих двух элементов делает Будапешт почти банкротом Гергей Карачонь мэр Будапешта

Мэр Будапешта не одинок в борьбе с правительством. Десятки других градоначальников либеральной проевропейской оппозиции вооружились этой инициативой после муниципальных выборов 2019 года, когда оппозиция неожиданно выиграла почти в половине крупных городов Венгрии.

Некоторые из них недавно встретились в городе Татабанья для координации своих действий в связи с сокращением финансирования.

Правительство Венгрии проводит очевидную дискриминацию между городами, которые возглавляют мэры из правящей партии, и городами под управлением оппозиции. 24 декабря прошлого года крупные города во главе с партией "Фидес" получили поддержку в размере 1,3 миллиарда форинтов, а мы, города во главе с оппозицией, - вообще ничего Илона Сючне Постович мэр Татабаньи

Оппозиционные мэры также заявляют, что европейские фонды распределяются неравномерно. Они попросили получить прямой доступ к фондам ЕС, минуя свое национальное правительство.

Они подписали "Пакт свободных городов" с лидерами Праги, Варшавы и Братиславы и представили себя Евросоюзу в качестве альтернативных партнеров своим (национальным) правительствам. Их страны часто обвиняют в нарушении верховенства права.

Все больше и больше людей в Европе возмущены тем, что фонды развития ЕС финансируют коррупцию и автократию. Мы не хотим, чтобы наши города страдали от этого Гергей Карачонь мэр Будапешта

Мэры доказали свою способность что-то изменить на международном уровне. Европейский парламент решил, что государства-члены теперь должны консультироваться с местными властями перед окончательной доработкой своих национальных Планов восстановления и устойчивости. То, что возглавляемые оппозицией муниципалитеты лоббируют уже больше года.

Это обязательство по консультациям не было прописано в законе. Но теперь оно принято. Главный вопрос здесь и сейчас в том, как это будет реализовано. Правительство Венгрии пытается подготовить, принять и представить в Европейскую комиссию План восстановления и устойчивости, который не был согласован с наиболее важными муниципалитетами страны Бенедек Явор главный представитель Будапешта в Брюсселе

Правительство Орбана заявляет, что готово к переговорам с оппозиционными мэрами. При этом утверждая, что более богатые муниципалитеты должны разделить бремя финансового кризиса.

Куда уходят средства Евросоюза в Венгрии?

Распределение средств в Венгрии считается теневым бизнесом. Неправительственная организация Transparency International утверждает, что коррупция фактически узаконена, например, на уровне проведения тендеров.

Согласно статистике, на 40% венгерских государственных закупок подается только одна заявка. Около четверти средств ЕС в прошлые годы проходило через близких к правительству олигархов и его окружение Йожеф Петер Мартин глава отделения Transparency International в Венгрии

Офис ЕС по борьбе с мошенничеством начал более 40 расследований предполагаемых злоупотреблений средствами из фондов ЕС. Мы посетим несколько населенных пунктов к северо-востоку от Будапешта, где изучим самые распространенные примеры предполагаемых мошеннических действий.

Наша первая остановка – село Виснек, где деньги были потрачены на парк, который так и не был достроен. Наш гид - независимый член парламента и яростный критик администрации Орбана.

Акош Хадхази, независимый член парламента:

— Это типичный пример кражи денег налогоплательщиков Евросоюза. Сумма не кажется большой, это 220 000 евро, но здесь мы видим только озеро. Оно существовало тут и раньше. Они не выполнили то, что было в тендере: разбить парк.

Место, где должен был быть разбит парк Euronews

Акош Хадхази, независимый член парламента:

— В местных муниципалитетах политики "Фидес" решают, какое село может получить поддержку ЕС. Деньги получат только те, за кого люди голосуют «правильно», то есть за правящую партию. И где мэры соглашаются с выбором компаний, которые будут выполнять работы.

По словам венгерского депутата, от 20 до 30% средств ЕС попадают в Венгрии не в те руки. В нескольких километрах отсюда он показывает нам то, что он называет еще одним сомнительным проектом.

Акош Хадхази, независимый член парламента:

— Мы находимся в маленькой деревне, где рынок был построен на деньги Европейского Союза. На его строительство было потрачено 80 тысяч евро (25 миллионов форинтов). Деньги из ЕС они получили в 2017 году. На дворе 2021 год, но рынка все еще нет. Инвестиции можно было бы сократить на 80%».

На строительство этого рынка потрачено 80 тысяч евро Euronews

Мэры, выступающие против Орбана, заявляют, что они привержены защите демократии. Эти рекламные щиты - символ глубоких разногласий в отношении того, как следует вести дела с муниципалитетами, требующими активной роли в изменении будущего своей страны.