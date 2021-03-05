Дания: вход в зоопарки с тестом на COVID-19

В связи с послаблениями карантинных ограничений зоопарк Копенгагена, как и другие в Дании, вновь открыл свои двери.

Даже некоторые его обитатели, кажется, соскучились по посетителям и вышли к ним навстречу из своих вальеров.

Однако желающие вблизи увидеть экзотических животных должны предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за трое суток до визита.

Йорген Нильсен, директор зоопарка Копенгагена:

"Мы подготовились, соблюдаем все меры, следуем указаниям властей. В нашем зоопарке почти ничего не изменилось. Конечно, внутренние помещения закрыты, мы бережём их, как следует. Но есть ещё 60 000 квадратных метров с фантастическими животными, которые подарят массу впечатлений".

По правилам, крытые зоны, за исключениме сувенирных лавок, должны оставаться недоступными для публики. По всем маршрутам зоопарка расставлены плокаты с просьбой соблюдать социальную дистанцию.

По данным исследователей Университета Джона Хопкинса, свыше 213 тысяч датчан переболи или болеют коронавирусом. Число летальных исходов от COVID-19- более 2 тысяч.