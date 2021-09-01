Дания сняла все санитарные ограничения

Санитарный пропуск больше не будут требовать в барах и ресторанах Дании. С 10 сентября в королевстве отменены все ограничительные меры против распространения COVID-19, за исключением пограничного контроля. В интервью "Евроньюс" профессор Копенгагенского университета, специалист в области гигиены и окружающей среды Флемминг Конрадсен прокомментировал ситуацию в Дании и это правительственное решение:

"Наблюдение за распространением инфекции и ведение очень подробного мониторинга всех штаммов коронавируса, а также обеспечение готовности тестовых центров - это часть перспективного прланирования. Нам необходимо поддерживать стратегию по общим мерам гигиены, и мы обязательно должны продвигаться вперёд в охвате населения кампанией по вакцинации. Мы не можем оставаться на уровне 75-76% населения, прошедшего один или два полных цикла прививок. Нам нужно приблизить это число к 90%. И мы уже начали программу бустерной иммунизации для наиболее уязвимых лиц".

Принимая решение отменить ограничительные меры, датское парвительство заявило, что эпидемию в стране удалось взять под контроль. Защирные маски остаются обязательными при авиаперелётах, поскольку авиакомпании и аэропорты действуют в соответствии с международными правилами, обязательными на воздушном транспорте.