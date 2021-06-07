Датчане протестуют против нового острова

В Копенгагене протестуют против плана строительства искусственного острова Линеттхольм близ пролива Эресунн, соединяющего Балтийское и Северное моря.

Экологи вышли на улицу после того, как датский парламент на днях утвердил этот проект. Он, по расчетам, позволит обеспечить жильем 35 тысяч человек. Экологи собираются оспаривать решение в европейских инстанциях.

"Они не провели всесторонней оценки влияния строительства на окружающую среду. А оно есть и оно - негативное, если прислушаться к экспертам", - рассказал Себбе Сельвиг, представитель движения "Стоп Линеттхольм": Его соратник Мортен Маггаард отмечает: "Это просто карикатура какая-то, это их решение! Оно незаконно".

"Зеленые"утверждают, что властипроделали работу наполовину, оценив воздействие на окружающуюсреду от строительства острова, но не домов и дорог на нем.

Министр транспорта Дании Бенни Энгельбрехт не согласен: "Мы провели очень тщательное исследование, буквально с лупой в руках. Я чрезвычайно доволен экспертами, которые расспрашивали нас, доволен и вдумчивым процессом рассмотрения проекта в парламенте", - отметил он.

Подрядчики утверждают, что искусственный остров обеспечит защитупорта Копенгагена от повышения уровня моря. "Мы знаем, что вода в море поднимается, и нам следует оградить столицу", - уверена Анне Сковбро из компании By og Havn.

Власти задумали строительство острова Линеттхольм в ответ на жилищный кризис. Полученные от продажи недвижимости средства планируется пустить на развитие инфраструктуры Копенгагена.