68-я годовщина смерти Сталина

68-я годовщина смерти СталинаКомментарии
5 марта исполняется 68 лет со дня смерти Иосифа Сталина. В пятницу на Красной площади прошла акция памяти, организованная КПРФ.
Члены партии и сторонники, представители других левых движений возложили цветы к могиле бывшего советского руководителя у Кремлёвской стены, а затем и к мовзолею Ленина. На фоне красных знамён с речью выступил лидер коммунистов. Геннадий Зюганов призвал правительство следовать обозначенному "вождём народов" курсу.
Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ: "Воля и характер ленинско-сталинской модернизации являются фундаментом для сплочения страны и тех преобразований, которые крайне необходимы державе".
Столичные власти разрешили проведение мероприятия, несмотря на коронавирусные ограничения.
Валерий Рашкин, первый секретарь МГК КПРФ: "Сталин - это созидатель, Сталин - это человек, по пути которого ,если бы продолжала двигаться наша страна - его курсом, - мы были бы первыми среди первых во всём мире".
Число симпатизирующих Сталину и положительно оценивающих его роль в истории в последние годы в стране увеличилось, показывают социсследования. Все больше среди россиян и ностальгирующих по СССР.
По данным последнего опроса Левада-центра, 41% молодёжи мало или ничего не знают о сталинских репрессиях, жертвами которых стали миллионы людей.