Российских спортсменов будут награждать под Чайковского

Международный союз конькобежцев не возражает против использования музыки Петра Чайковского в качестве гимна российскими фигуристами на чемпионате мира.

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) предложила Международному союзу конькобежцев фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения награждения российских фигуристов на чемпионате мира, который пройдет с 22 по 28 марта в Стокгольме.

Также исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева сообщила ТАСС, что выбранный фрагмент будет также звучать при награждении российских спортсменов на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку.

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях проходит в нидерландском Херенвене с 11 по 14 февраля. Мировое первенство по шорт-треку состоится с 5 по 7 марта в нидерландском Дордрехте.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда, российские спортсмены не смогут выступать под своим флагом и гимном до середины декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира.