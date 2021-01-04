На защиту Кавани встала Ассоциация уругвайских футболистов

Ассоциация уругвайских футболистов (AFU) заступилась за нападающего "Манчестер Юнайтед" Эдинсона Кавани.

Ранее Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала футболиста на 3 матча и оштрафовала на 100 тысяч фунтов.

Поводом стал ответ уругвайского форварда фанату на странице в Instagram с использованием выражения, которое расценили расистским, а именно - "негрито".

"Манчестер" подчеркнул, что слово явно использовалось в ласкательной форме и имеет разные значения в Южной Америке, откуда родом сам Кавани.

Среди поддержавших Кавани - его товарищи по национальной сборной Луис Суарес и Диего Годин.

В заявлении Ассоциации уругвайских футболистов отмечено:

"В нашем испанском диалекте термины негро или негрито используются как выражение дружелюбия и доверия и никоим образом не относятся к дискриминации расы или цвета кожи''.

Добавив, что "это наказание не для отдельного человека, а для целой культуры, образа жизни, что само по себе является проявлением дискриминации и расистским поведением".