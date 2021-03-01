В Лос-Анджелесе вручили "Золотые глобусы"

"Золотой глобус" - приз, учрежденный Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде.

В самой почетной номинации - "Лучший фильм" в этом году получила работа "Земля кочевников" режиссера-постановщика Хлои Чжао.

Хлоя узнала о награждении, будучи дома, она вышла на связь с ведущими церемонии: "Я хотела бы поблагодарить тех отверженных, кто поделился своими историями, которые легли в основу сценария фильма".

Нынешнее мероприятие стало значимым и для Джоди Фостер - дважды отмеченная "Оскаром" актриса и режиссер получила "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана, она сыграла в ленте "Мавританец".

Триумфом церемония стала и для другой двукратной обладательницы "Оскара" 83-летней Джейн Фонды, ей вручили "Золотой глобус" за вклад в кинематограф.

"Борат-2" получил "Золотой глобус" как лучший комедийный фильм, призом была также отмечена актерская работа Саши Бэрона Коэна.

Саша Барон Коэн, актер: "Дональд Трамп заявляет, что за него голосовали мертвые души, это хамство в отношении Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде".

"Борат-2" - сиквел ленты "Борат" - с тем же героем - Боратом Сагдиевым.

На этот раз он отправляется в Америку, чтобы сделать подарок вице-президенту США.

Сыгравший в "Короне" роль принца Чарльза Джош О'Коннор был отмечен как лучший актер телесериала, а Эмму Коррин, исполнившую роль его трагически погибшей супруги, наградили "Золотым глобусом" как лучшую актрису в соответствующей категории.

Нынешний сезон "Короны" рассказывает о судьбе леди Ди, "Корона" также была удостоена "Золотого глобуса" как лучший сериал