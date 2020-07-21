Голливуд: блокбастера не будет

Китнокомпания Warner Bros. объявила, что на неопределённый срок переносит премьеру своего фильма "Довод": шпионская лента Кристофера Нолана должна была выйти 17 июля, но дату уже неоднократно переносили — последний раз на середину августа — а теперь и вовсе хотят отменить показ.

Компания объяснила это тем, что картине, чтобы окупиться, нужно собрать не менее 800 миллионов долларов. Поэтому релиз хотят организовать тогда, когда кинотеатры вновь можно будет заполнить.

Сейчас в некоторых штатах залы не работают вовсе: например, в Калифорнии их опять закрыли неделю назад, а в Аризоне карантин вернули ещё в конце июня.

В то же время например "Дисней" пока не оставляет планов выпустить в августе фильм "Мулан", и представляет трейлер своего нового творения — ленты "Айван, единственный и неповторимый", о горилле, умеющей рисовать. В теории планируется показать его на экранах в конце года.

Но и для "Айвана", и для "Мулан" у корпорации всегда остаётся запасной вариант: стриминговая платформа Disney +, очень своевременно, как выяснилось, запущенная в конце прошлого года.