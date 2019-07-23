"Однажды в Голливуде": премьера в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Главные роли в картине исполнили Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби. События разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1969 году, когда киноиндустрия переживает переломный момент. Фильм рассказывает историю экс-звезды телевизионных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута. Оба пытаются приспособиться к новой жизни в меняющемся Голливуде.

На красной дорожке режиссера и актеров встретили восторженные поклонники. Питт и Ди Каприо поделились впечатлениями о картине и ее героях.

Леонардо Ди Каприо, актер: "Понимаете, если честно, я чувствовал, что как-будто знаю, кем был этот парень. Я сам вырос в Лос-Анджелесе, и в курсе подобных историй. Мне повезло, я вытянул счастливый билет очень рано. Но борьба и неуверенность моего персонажа, который пытается соответствовать, быть на плаву, испытывает муки - это нечто. Я знаю, с чем ему пришлось столкнуться".

Брэд Питт, актер: "Эпоху, показанную в фильме, мы романтизируем. Это было время потрясений и больших перемен, особенно в кино, безусловно в музыке, да и сама страна была немного расколота, как сегодня".

Показ посетили Бритни Спирс, Дон Джонсон, дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур. Одна из них - Румер Уиллис - сыграла в ленте Тарантино. Небольшую роль у знаменитого режиссера получила и 21-летняя Майя Рэй Хоук - дочь музы Тарантино Умы Турман и актера Итона Хоука.

В российский прокат картина Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" выйдет в восьмого августа.