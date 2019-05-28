Голливуд, авто и мечта

Автомобили, ставшие полноправными героями кинолент - главные экспонаты выставки в специализированном музее Лос-Анджелеса.

"Машины мечты Голливуда" назвали экспозицию кураторы, идея ее - рассказ в том числе и об истории кинематографа. Машины, которые стали звездами - и те, что видели зрители в "Бегущем по лезвию бритвы", и те, что стали персонажами саги о Бэтмене, и те, что снимались в ленте Земекиса "Назад в будущее".

Рассказывает старший хранитель музея Питерсена Лесли Кендалл: "Мы рассказываем историю этих авто, по каким причинам они стали героями кинолент, какую сюжетную нагрузку они несут, для чего они были авторами сценария использованы. Это не только реквизит, это еще и герои - в самом прямом смысле слова".

Автомобиль в кино - не только средство передвижения, но один из способов развлечения, полагает Гленн Оуянг: "Я бы добавил, что это еще и дизайн, который имел колоссальное значение. И это относится не только из машинам из научно-фантастических лент. Это линия развития поп-культуры, это важно".

Один из экспонатов - настоящий автомобиль, не реквизит, его сделал специально для Роберта Земекиса, постановщика "Назад в будущее" инженер Майкл Шеффе: "В 1984-м мне очень повезло, мне позвонили и попросили придумать и сконструировать автомобиль для фильма "Назад в будущее". Я начал с набросков, потом наступил следующий этап: автомобиль должен был уметь летать. Начались поиски запчастей, пришлось многое сделать своими руками, например, часть обшивки кузова. Над проектом трудились много талантливых людей, это был прекрасный жизненный и профессиональный опыт".

Выставка "Машины мечты Голливуда" открыта в музее Питерсена в Лос-Анджелесе до марта 2020-го года.